Lingen. Ein "Speak Dating" vor dem gemeinsamen Kochen, der Kanzlerin beim Live-Stream im Internet zuhören, danach etwas Yoga oder vielleicht eine Feuermeditation: Die Volkshochschule Lingen (VHS) hat bei der "Langen Nacht der Volkshochschulen" eine Menge im Angebot.

Bundesweit findet diese VHS-Nacht zum 100-jährigen Bestehen der Volkshochschulen in Deutschland am Freitag, 20. September, in rund 400 Bildungseinrichtungen statt. Dort besteht die Möglichkeit, die Vielfalt des Angebotes kennenzulernen und auszuprobieren.

Und das zu abendlicher Stunde. Wie VHS-Leiterin Ute Bischoff und ihr Team der Fachbereichsleiterinnen und -leiter in einem Pressegespräch erläuterten, startet die "Lange Nacht" um 17 Uhr im VHS-Forum, Zum Neuen Hafen. Sprachen, Berufliche Bildung, Kultur, Integration, Gesellschaft, Gesundheit und Kochen: Alle Felder, die die VHS Lingen mit Inhalten füllt, verteilen sich an diesem Abend auf die einzelnen Räume im Forum. Oder draußen, wie bei der Feuermeditation. Zwei Dokumentarfilme greifen das Thema Klima auf, das an diesem Tag in Lingen auch auf anderer Ebene eine Rolle spielt. Die Klimagruppe Emsland und die Fridays-for-Future-Bewegung haben am 20. September zu Protestaktion gegen die Klimapolitik in Lingen aufgerufen.

Ins Gespräch kommen

"Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, zwischen den einzelnen Programmangeboten hin- und her zu switchen und einfach Spaß zu haben", sagte Bischoff. Im vergangenen Jahr hatte die Lingener VHS schon mal eine Art Probelauf unternommen und unter dem Motto "Lange Nacht der Bildung" Bürger ins Forum eingeladen. Die Resonanz war gut, auch das Feedback der Besucher. "Wir wollen uns als moderne Bildungseinrichtung präsentieren", betonte VHS-Mitarbeiter Klaus Smit. Ziel ist es den Worten der Fachleiterinnen und Leiter zufolge insbesondere, auch Bürger anzusprechen, die bislang noch nicht so häufig die einzelnen Angebote der VHS ausprobiert haben.

Und damit wohl auch noch nicht Milagros Merforth kennen. Sie ist seit nunmehr 50 Jahren Kursleiterin für Spanisch an der Volkshochschule Lingen und wird im Rahmen der Langen Nacht der VHS besonders geehrt. In Videobotschaften werden an diesem Abend Bundeskanzlerin Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Verbandes der deutschen Volkshochschulen zu sehen und zu hören sein.

Wie lang die "Lange Nacht" der VHS in Lingen tatsächlich wird und wieviele Besucher über den extra ausgelegten roten Teppich vor dem Eingang laufen werden, wird der 20. September zeigen. Das Altstadtfest, das an jenem Freitagabend ebenfalls eröffnet wird, fürchten die Verantwortlichen der Volkshochschule als Konkurrenz übrigens nicht. "Erst der Kurs, dann die Wurst", brachte es VHS-Mitarbeiter Daniel Hafermalz auf den Punkt.