Lingen. Zehn Mannschaften der E-Jugend aus allen Lingener Stadtvereinen und aus Emsbüren haben in der Sportanlage am Biener Busch um den begehrten Kimba-Cup gerungen. Gewinner des in diesem Jahr vom Lingener Bauunternehmer Chris Hofschröer neu gestifteten Pokals wurden mit einem 5:0 gegen die SG Bramsche die E-Jugendfußballer des SV Olympia Laxten.