Lingen. Zuhören, da sein, Zeit schenken: Auf diese Weise unterstützen die ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiter des ambulanten Kinderhospiz-Stützpunkts Löwenherz in Lingen Familien mit unheilbar kranken Kindern in deren Zuhause. Ganz neu dabei ist seit Anfang September auch Astrid Placke aus Schüttorf.

Zuhören, da sein, Zeit schenken: Was sich für viele Menschen nach alltäglichen Kleinigkeiten anhört, hat für diese Familien einen unschätzbaren Wert. Die Eltern sind oft Tag und Nacht mit der Pflege ihres Kindes gefordert – sieben Tage die Woche.



„Ich wollte gerne etwas mit Kindern machen und mich ehrenamtlich engagieren“, erläutert Astrid Placke ihre Beweggründe für ihr Engagement bei Löwenherz. Und nach einem sehr positiven Erstgespräch meldete sei sich für den Vorbereitungskurs an. „Alle angehenden Kinderhospizbegleiter erhalten Informationen über verschiedene Krankheitsbilder und über die Auswirkungen von Dauerbelastungen in Familien. Auf die Schulung der Wahrnehmung, auf einfühlsames Zuhören und Gesprächsführung legen wir großen Wert. Ebenso gehören der Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod zu unserem Schulungsprogramm sowie Rituale verschiedener Religionen“, beschreibt Sabine Dirkes, leitende Koordinatorin am Stützpunkt Lingen, Inhalte des Kurses. „Ich fühle mich sehr gut vorbereitet“, sagte Astrid Placke nach der feierlichen Zertifikatsübergabe.

Neben der Unterstützung in der ambulanten Kinderhospizarbeit gibt es aber auch weitere Möglichkeiten, dem Löwenherz-Stützpunkt in Lingen zu helfen – sei es in der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Betreuung von Info-Ständen, bei Spendenübergaben, im Büro oder mit Vorträgen. Wer daran Interesse hat, sollte sich den Donnerstag, 26. September, 17 bis 20 Uhr, vormerken. Dann wird in Syke ein Infotreffen stattfinden. Sollten sich genügend Interessenten aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim anmelden, wird es auch ein entsprechendes Treffen in Lingen geben.

Anmeldungen und weitere Information unter Tel. 0591 964 968 0 oder per Email an ambulant.li@loewenherz.de.