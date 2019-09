Lingen. Der Campus Lingen der Hochschule Osnabrück lädt am Dienstag, 17. September, von 9 bis 13 Uhr zum Studieninformationstag ein.

Die Studienwahl ist für viele Schulabgänger keine einfache Entscheidung. Wo liegen meine Interessen und Stärken? Wie stelle ich mir meine berufliche Zukunft vor? Wann und wo kann ich mich für ein Studium bewerben? Viele Fragen, auf die es auf dem Campus Lingen erste Antworten gibt. Beim Studieninformationstag können sich laut Pressemitteilung der Hochschule künftige Studienanfänger über die rund 20 Studienprogramme am Hochschulstandort Lingen informieren.

Tiefere Einblicke in die Studienfächer

Mitarbeiter sowie Studierende der Fakultät Management, Kultur und Technik der Hochschule Osnabrück stehen für Fragen zu den Studiengängen zur Verfügung. In der großen Halle, im studentischen Gebäude und in einigen Vorlesungsräumen wird ein Informationsprogramm rund um das Studium in Lingen geboten. So erhalten Studieninteressierte in Kurzvorlesungen und Workshops Einblicke in die Studienfächer und können sich während der Führungen durch die Labore und Studios den Campus, die Bibliothek und das Burgtheater des Instituts für Theaterpädagogik an der Baccumer Straße genauer ansehen.

Orientierungshilfe

„Am Studieninformationstag möchten wir den Schülerinnen und Schülern eine Orientierungshilfe bei der Suche nach einem geeigneten Studiengang geben und gleichzeitig die Vorteile unseres schönen Campus sowie die Studienvielfalt in Lingen herausstellen“, erklären die Mitorganisatorinnen Nadine Haberland und Maren Niehaus.

Studierende berichten aus dem Alltag

Darüber hinaus berichten Studierende von ihren Projekten und von ihren Erfahrungen aus dem Hochschulalltag. Derzeit profitieren rund 2400 Studierende von den kurzen Wegen auf dem Campus Lingen, den kleinen Gruppen, dem fächerübergreifenden Lernen und der individuellen Betreuung.