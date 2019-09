Lingen. Der Verein der deutschen Ingenieure (VDI) Osnabrück-Emsland will den Norddeutschen Ingenieurtag (NorDIT) 2024 nach Lingen holen. „Unser Bezirksverein wird im selben Jahr 100 Jahre alt, das würde sehr gut passen“, unterstrich der Vorsitzende Nils Fölster bei der jüngsten Vorstandssitzung.

Selbstbewusst gibt sich der Ingenieurnachwuchs in Lingen und Osnabrück. Offensiv für ihre jeweiligen Stammtische wollen die Arbeitskreisleiter zu Beginn des neuen Semesters werben. In Osnabrück plane man, in die Mathematik-Vorkurse zu gehen. Die Lingener haben Bierdeckel mit dem Aufdruck des VDI erstellen lassen, die in die Erstsemstertüten der einschlägigen Studiengänge gesteckt werden sollen.





Unter dem Dach des Bezirksvereins sind viele Arbeitskreise aktiv. Der Workshop Motorentechnik bei der Firma Storm in Spelle sei bereits ausgebucht. Hingegen seien in der Regel noch Plätze für die Exkursionen des Arbeitskreises Ingenieure und Technikgeschichte, der regelmäßig Unternehmen und historische Industrieanlagen besichtigt, frei, so die Arbeitskreisleiter. Um Anmeldung zum Workshop „Die Fabrik der Zukunft – Vision und Praxis“ am 24. Oktober (16 Uhr, Campus Lingen) bittet Professor Alfred Schoo.



In diesem Jahr besuchten die Ingenieure vor der Sitzung den 1986 gegründeten und seitdem stark gewachsenen Versandhändler Exclusive Merchandise Products – kurz EMP. Das Logistikzentrum, in dem wöchentlich 330.000 Stück Waren ein- und wieder ausgehen, machte großen Eindruck auf die Gäste vom VDI.