Haselünne. Auf dem Bawinkeler Damm in Höhe Gelshof ist es am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Eaque nostrum nobis voluptas cumque. Officiis et qui officiis voluptatibus fugit nostrum. Corrupti dolores minus non voluptas itaque dolor. Quia labore saepe in necessitatibus voluptatem. Ducimus dolorem et ut molestiae et fugiat cupiditate. Aperiam molestias animi vero odio voluptatem accusantium. Rerum similique alias illum molestias. Quos natus dolor pariatur earum fugiat sunt autem.