Sie setzen ihre Freizeit für andere Jugendliche ein und wurden dafür vom Kiwanis-Club Meppen/Lingen belohnt. Foto: Christiane Adam

Lingen. Beim Jo-Jo Kulturabend hat der Kiwanis-Club Meppen/Lingen drei Jugendgruppen mit Preisgeldern in der Gesamthöhe von 1250 Euro für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Jo-Jo, das steht für die benachbarten Kirchengemeinden St. Josef in Lingen-Laxten und die Johanneskirche im Strootgebiet. Die Katholiken und die Lutheraner haben am Sonnabend zum fünften Mal ein gemeinsames Fest an der Josefstraße gefeiert.