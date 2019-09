Ein 83-jähriger Autofahrer kollidierte in Lingen mit einem 73-jährigen E-Bike-Fahrer. Symbolfoto: Jörn Martens

Lingen. Ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag an der Rheiner Straße in Lingen mit einem 73-jährigen E-Bike-Fahrer kollidiert, weil der Autofahrer den Radfahrer in einem Kreisverkehr "übersah", wie die Polizei am Samstag mitteilte.