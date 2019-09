Osnabrück/Lingen. Vier Tage lang hat ein 23-Jähriger aus Lingen völlig unschuldig auf der Anklagebank gesessen. Er war fälschlicherweise von einer Augenzeugin als einer von zwei Tätern bei einem Raubüberfall auf einen Dealer beschuldigt worden. Das Verfahren endete jetzt für ihn mit einem Freispruch erster Klasse. Gegen den Hauptangeklagten, einen 28-Jährigen aus Lingen, wird weiter verhandelt.

