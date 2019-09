Lingen. In der Kindertagesstätte St. Ludger Gauerbach im Stadtteil Lingen-Laxten haben sich Eltern zusammengeschlossen und einen Förderverein gegründet. Die offizielle Vereinsgründung war bereits am 1. April 2019, und nun wollen die Eltern richtig loslegen.

