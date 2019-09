Lingen. Das Einlegen von Rechtsmittel gegen ein 2018 ergangenes Urteil des Schöffengerichts am Amtsgericht Lingen schien für den 23-jährigen Angeklagten zunächst erfolgversprechend, blieb aber letztlich erfolglos. Es bleibt dabei: Zwei Jahre und einen Monat muss der einschlägig Vorbestrafte in Haft.

Das jetzt von einer anderen Schöffenkammer in Lingen gefällte und gleichlautende Urteil wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Abgabe von Marihuana an eine Minderjährige ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hatte wiederum auf ein Strafmaß unter zwei Jahren und eine Strafaussetzung zur Bewährung plädiert.

Taten gestanden

Rund 2,5 Kilo Marihuana, etwa 50 Gramm Kokain, fünf Ecstasy-Tabletten, 3300 Euro, eine Feinwaage und eine Geldzählmaschine hatte die observierende Polizei im Oktober 2017 unter anderem in einem Pkw sowie in der Lingener Wohnung des Angeklagten sichergestellt. Der vorbestrafte 23-Jährige, der in dieser Sache bereits einen Monat in Untersuchungshaft saß, räumte damals wie auch heute vor dem Gericht voll umfänglich ein, dass ein Großteil des Rauschgifts zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sei. Er gestand zudem, eine zum Tatzeitpunkt 17-jährige Internetbekanntschaft an seinem Joint habe ziehen lassen. Im ersten Hauptverhandlungstermin 2018 hatte der Angeklagte von seiner Drogenbiografie berichtet, der zufolge er mit etwa 18 Jahren mit dem Kiffen begonnen hatte. Mit zwanzig Jahren habe er bereits täglich Marihuana konsumiert, ab und an habe er auch Kokain und Ecstasy ausprobiert.

Gutachten angefordert

Nachdem das Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen den damals 22-jährigen bereits im Juli 2018 in dieser Sache zu einer nicht mehr bewährungsfähigen Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einem Monat Haft verurteilt hatte, hatte der Angeklagte Revision eingelegt. In einer Revision werden – anders als bei der Berufung – grundsätzlich nicht noch einmal die tatsächlichen Umstände des Falles untersucht, sondern lediglich das Urteil der vorherigen Instanz auf Rechtsfehler überprüft. Aufgrund der Revision hatte das Oberlandesgericht Oldenburg das Urteil im November 2018 aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts Lingen zurückverwiesen. Das Gericht hatte daraufhin ein psychiatrisches Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit und zur Frage einer möglichen Unterbringung des Angeklagten in einer Entzugsklinik in Auftrag gegeben. Während der Vorsitzende Richter das Gutachten auszugsweise verlas, wurde deutlich, dass der Sachverständige weder an der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt zweifelte noch die Voraussetzungen für eine Unterbringung für gegeben hielt.