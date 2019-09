Lingen. Comedian Otto Waalkes stattet Lingen einen Besuch ab. 2021 wird der Ostfriese in der Emslandarena auftreten – und zwar mit seinem neuen Programm.

900 Tage werden dann vergangen sein, als der Comedian zuletzt auf Tour war. Diese endete nämlich am 17. Oktober 2017. Seit seinem letzten Auftritt ist einiges passiert: Otto Waalkes hat drei Geburtstage gefeiert, darunter sogar einen runden. Bei der Gelegenheit ist er zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Emden ernannt worden, dort ist sogar eine Fußgängerampel mit seiner speziellen Gangart bestückt worden, er hat im Fernsehen seine Geheimakte aufgeblättert, der Bundespräsident hat ihm ein echtes Verdienstkreuz angehängt, mehrere Museen haben sein malerisches Werk gezeigt, seine Große Ottobiographie ist erschienen, ein Spielfilm ist in Arbeit. (Weiterlesen: Blödelbarde Otto Waalkes unterhält 3400 Fans in der Emslandarena)

Was erwartet die Besucher?

Seine Tour, die 2021 startet, wird den Ostfriesen in gut 75 Städte im deutschsprechenden Raum führen: von Aurich bis Zürich, von Neu Brandenburg bis Wiener Neustadt. Am Dienstag, 06. April 2021, macht Otto Waalkes dann Halt in der Emslandarena Lingen. Was dann auf der Bühne präsentiert wird, das steht noch nicht so ganz fest. „Ich wäre ein komischer Komiker, wenn ich heute, eineinhalb Jahre vor dem Start, schon wüsste, was ich 2021 auf der Bühne machen werde – ich weiß bloß eins, meine Gitarre werde ich auf jeden Fall mitnehmen", wird er in einer Pressemitteilung des Veranstalters zitiert.

Ticketpreise noch nicht bekannt

Tickets für seine Show am 6. April 2021 um 20.07 Uhr in Lingen gibt es im Presale ab Montag, 9. September 2019, ab 10 Uhr unter www.eventim.de und ab Freitag, 13. September 2019, auch bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung. Die Kosten der Tickets sind derzeit noch nicht bekannt.