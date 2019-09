Lingen. Aufgrund geplanter Reinigungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich einiger Teilanlagen der Raffinerie kann es in der Zeit ab dem 6. September im Zeitraum von etwa zwei Wochen zu Fackelaktivitäten kommen. Das hat die BP in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Alle Arbeiten werden nach Angaben der BP so durchgeführt, dass die Auswirkungen auf die Nachbarschaft so gering wie möglich sind. "Dennoch können im Rahmen dieser Tätigkeiten Licht- und unter Umständen Geräuschemissionen nicht ganz ausgeschlossen werden", heißt es in der Pressemitteilung.



Bedingt durch das An- und Abfahren der Anlagen können anfallende Gase aus dem Anlagenverbund nicht im vollen Umfang weiterverarbeitet werden und werden deshalb "kontrolliert sowie gefahrlos" über die Fackel verbrannt. Fackeln sind wichtige Sicherheitseinrichtungen in Raffinerien und dienen dem zuverlässigen Betrieb der Raffinerie-Anlagen. Beeinträchtigungen der Nachbarschaft bedauert BP sehr und ist bemüht, diese auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Bei Anfragen oder Beschwerden bittet das Unternehmen darum, sich unter der durchgehend besetzten Telefonnummer 0591-611-2777 zu melden.

Technik wird weltweit in Raffinerien angewendet

Zzum Hintergrund: Bei der Verarbeitung von Rohöl entstehen unterschiedliche Gase in den Prozessanlagen, die im Fackelgassammelsystem aufgefangen werden. In der sogenannten Fackelgasrückgewinnung werden die anfallenden Gase verflüssigt und wieder in den Verarbeitungsprozess rückgeführt oder in der Raffinerie für Feuerungszwecke genutzt. Nur wenn in den Verfahrensanlagen mehr Gas anfällt als zur Unterfeuerung in den Prozessöfen benötigt wird oder bei Wartungsarbeiten mit erhöhtem Gasanfall, kommt es zu Fackeltätigkeiten. Hierüber werden die überschüssigen Gase gefahrlos über die Fackeln auf dem Werksgelände verbrannt. Diese Technik wird weltweit in Raffinerien angewendet.