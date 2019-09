75 Schüler lernen in Lingen wieder während der Herbstferien CC-Editor öffnen

Freuen sich auf die nächste Schülerakademie: Michael Brendel (LWH), Mechtild Wessling (Wirtschaftsverband Emsland), Heinz-Michael Klumparendt, Daniela Brüsse-Haustein, Andreas Langlet (Direktorenvereinigung) und Jutta Lübbert (Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim). Foto: LWH

Lingen. Weiterlernen statt ausspannen: 75 Schüler der Gymnasien der Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim nehmen in der zweiten Herbstferien-Woche 2019 an der 17. Schülerakademie im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen teil. Die 16- bis 18-Jährigen sind von ihren Schulen ausgewählt worden.