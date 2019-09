Lingen. Zum gemeinsamen Spielen möchte der Brettspieltreff Lingen an diesem Wochenende animieren, Genuss und Tradition bietet ebenfalls an zwei Tagen das Lingener Bier-Kulturfest. Ferner gibt's Rockmusik mit "Selig" Alten Schlachthof, und ein Bauernmarkt bietet alte Handwerkskunst und regionale Produkte. In Lingen wird ein ökumenisches Fest gefeiert, in Freren ein Stadtfest. Auch ein Floh- und ein Stoffmarkt stehen ebenso auf dem Programm wie eine Gebrauchtradbörse.

Am Tag des offen Denkmals am Sonntag können in Lingen das Kulturforum St. Michael (10 bis 16 Uhr) sowie die ehemalige Lingener Wäschefabrik (11 bis 16 Uhr) besichtigt werden. In Emsbüren ist das Heimathofgelände ab 14 Uhr geöffnet, in Spelle von 15 bis 18 Uhr die St.-Vitus-Kirche und das Haus Schmeing (15 bis 17 Uhr).

Spaß an Brettspielen

Ein Wochenende rund ums Spielen bietet der Brettspieletreff Lingen am Samstag (14 bis 22 Uhr) und Sonntag (13 bis 18 Uhr) im Haus der Vereine in Lingen-Reuschberge. Auf einem Flohmarkt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr können Interessierte nach Brettspielen Ausschau halten. Der Eintritt ist frei, es werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Genuss und Tradition

Lingener Bier-Kultur – das Fest für handwerklich gebraute Biere, "Kraftfutter" und gute Musik findet am Freitag und Samstag von 17 bis 24 Uhr auf dem Universitätsplatz statt. Darunter viele Brauer, die gerne auch über die Besonderheiten der jeweiligen Biersorten plaudern. Der Eintritt ist kostenfrei.



Selig spielt im Alten Schlachthof

Die Musiker von Selig sind wieder auf Tour und feiern mit ihrem Publikum das 25-jährige Bestehen ihres allerersten Albums Selig. Dieses erschien 1994 und ebnete der Band um Sänger Jan Plewka den bedeutsamen Weg in die damalige deutsche Grunge-Szene. Auftritt in Lingen ist am Samstag um 20 Uhr im Alten Schlachthof.

Floh- und Stoffmarkt

Ein umfangreichste Sortiment im Bereich Mode und Interieurdesign bietet Samstag von 11 bis 17 Uhr der Holländische Stoffmarkt in den Emslandhallen Lingen. Eintritt frei. Ebenfalls Sonntag (11 bis 17 Uhr) kann in den Emslandhallen beim Women Modeflohmarkt gestöbert werden. Ausreichend Umkleidekabinen und Spiegel stehen zur Verfügung. Der Eintrittspreis für Frauen beträgt 3 Euro, Männer haben als unverzichtbare Berater Ihrer Frauen freien Eintritt.

Gebrauchtradbörse

Die Innung Lingen veranstaltet Samstag von 14 bis 15.30 Uhr am Schwarzen Weg eine Gebrauchtradbörse. Die teilnehmenden Zweiradfachbetriebe werden ein großes Angebot an guten gebrauchten Damen-, Herren- und Kinderfahrrädern präsentieren (alle werkstattgeprüft).

Ökumenisches Fest

Am Gemeindehaus in Lingen-Laxten wird Samstag ab 14 Uhr ein ökumenisches Fest gefeiert, unter anderem mit irischer Musik. außerdem stellen sich die Pfadfinder vor, und es erfolgt die Vergabe des Kiwanis-Förderpreises.

Freren feiert

Am Samstag startet um 19 Uhr ein Stadtfest in Freren mit einem Open Air Konzert auf dem Marktplatz. Sonntag ist ab 13.30 Uhr Familientag angesagt, unter anderem mit dem Auftritt verschiedener Musikgruppen und viel Spaß für die Kids.

Grafschafter Bauernmarkt

Historisches Flair verbunden mit altem Handwerk, musealem Charakter und regionale Produkte lassen den Besuch des Vechtehoftages im Tierpark Nordhorn Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu einem Erlebnis werden. In diesem Jahr mit dem Wettbewerb „Bester Apfelkuchen“.

Picknick am Labyrinth im Kloster

Ein buntes Picknick, ein geführter Spaziergang rund um das Kloster, eine Fotorallye für Kinder, ein Gang durch das Labyrinth: Das Kloster Frenswegen in Nordhorn lädt zu einem entspannten Sonntagmittag unter freiem Himmel ein. Ab 12 Uhr ist das Labyrinth im Ostgarten des Klosters Treffpunkt für ein gemeinsames Picknick. Alles, was dafür nötig ist, von Decke bis zu Getränken und Geschirr, muss selbst mitgebracht werden.

Freilichtbühnen

In Ahmsen wird Sonntag um 15.30 Uhr das Stück "Heidi" gezeigt, die Freilichtspiele Tecklenburg Freitag und Samstag Doktor Schiwago um 20 Uhr, Sonntag um 19 Uhr. Die Freilichtbühne Bad Bentheim präsentiert Samstag um 20 Uhr die One Hit Wonder Show.

Ausstellungen

"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

„Neue Wege gehen“ lautet der Titel der Kunstausstellung mit Werken der Malerin Gisela Möllerfrerk, die bis zum 15. September im Wöhlehof Spelle zu sehen ist.

Im Rathaus Salzbergen sind Werken des Senftenberger Malers Bernd Gork (bis 10. September) ausgestellt.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.