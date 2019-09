Neu in der Kunstschule Lingen: die Arbeit im plastischen Gestalten bietet neue kreative Möglichkeiten. Foto: Kunstschule Lingen

Lingen. Die Kunstschule Lingen startet ab dem 9. September wieder in ein spannendes Semester. Nach dem großen Umzug in ein neues Domizil, der ehemaligen Gebrüder-Grimm-Schule in Lingen, werden Kurse in vielen verschiedenen Bereichen stattfinden. Dazu gehören auch die neuen Angebote im Bereich des plastischen Gestaltens.