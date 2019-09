Lingen. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Mittwochmorgen im Lingener Ortsteil Clusorth-Bramhar auf der B213 gekommen. Die Polizei hat die Bundesstraße gesperrt.

Nach derzeitigen Kenntnissen hat sich der Unfall gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen ereignet. Ein Autofahrer war auf der Bundesstraße B213 in Richtung Lingen unterwegs, als in Höhe des Unternehmens Bojer Fenster plötzlich ein anderer Autofahrer die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Stau auf der B213

Bei dem Unfall wurde laut Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim, eine Person schwer verletzt. Lebensgefahr besteht jedoch nicht, betont Dickebohm. Die Polizei musste die B213 sperren. Derzeit kommt es dort zu Stau.

Wenn weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.