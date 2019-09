Lingen. Sebastian Pufpaff präsentiert scharfzüngige, bissige und angriffslustige Unterhaltungskunst, wenn er auf der Bühne steht. Selbstbewusst bedient sich der Kabarettist der Satire. Wie er zu seinem Beruf kam, was es mit seinem schwarzen Anzug auf sich hat und warum die Besucher am 19. September in das Lingener Theater kommen sollen, verrät er in einem Interview.

Am 19. September sind Sie zum dritten Mal zu Gast in Lingen. Mögen Sie es, in Häusern dieser Größenordnung aufzutreten?



Ich stelle überhaupt keinen Anspruch an eine Kapazität. Es geht viel mehr darum, wie die Atmosphäre vor Ort ist. Wichtiger als eine bestimmte Anzahl von Plätzen ist, dass das Haus gut gefüllt ist und die Zuschauer das Gefühl haben: „Hier bin ich richtig“.

Ihr neues Programm heißt „Wir nach“. Das hört sich an, als ob da noch etwas fehlt. Ist das so?

(lacht) Ich versuche ja immer schon mit meinen Titeln zu irritieren. Das erste Programm hieß ‚Warum!‘, hatte aber ein Ausrufezeichen statt Fragezeichen, das zweite hieß ‚Auf Anfang‘. Das jetzige ‚Wir nach‘ ist auch bewusst verstört gewählt. Die Frage „Was soll es bedeuten?“ möchte ich direkt schon im Titel aufgreifen. Es geht bei mir passend zu den populistischen und dämagogischen Zeiten und auf der Suche nach einem Führer um Richtung und die Fragen „wem folgen wir denn da gerade?“, oder „wem oder was lohnt es sich zu folgen?“ Das ist grob die Thematik meines Programms .

Woher wissen Sie, ob ein Gag wirklich zündet und was beim Publikum ankommt?

Spätestens, wenn ich ihn das erste Mal gebracht habe und ein Lacher oder kein Lacher erfolgt. Mittlerweile habe ich natürlich ein Gespür, was humoristisch funktioniert und was nicht. Aber letztendlich zeigt das Publikum, wo ich auf der richtigen Spur bin. Ein Programm funktioniert erst, wenn man es tatsächlich spielt. Zuhause am Schreibtisch kann man sich die besten Gags ausdenken. Trotzdem funktioniert plötzlich ein Drittel nicht mehr, weil sich vielleicht der Zeitgeist verändert hat, tagespolitisch etwas passiert ist oder dem Zuschauer gerade an diesem Tag etwas über die Leber gelaufen ist. Also gilt hier: Trial and error!

Haben Sie ein Team, das hinter Ihnen steht oder mit Ihnen gemeinsam ein Programm entwickelt? Wie beispielsweise bei der Heute-Show?

Beim Fernsehen, wie bei der Heute-Show, sind natürlich Autoren dabei. Da sitzen viele Kreativköpfe zusammen, die schauen, was innerhalb der Woche passiert ist. Ich auf der Bühne arbeite für mich. Ich schreibe meine Texte auch für die Heute-Show, das Thema wird selbstverständlich vorgegeben. Das ist auch wieder der Zeitgeist.

Aber ich schreibe für die Figur Pufpaff. Das kann auch nur ich. Die Sicht der Dinge kommt aus mir. Da bin ich tatsächlich ganz allein. Ich bin mein eigener Regisseur, Caterer und auch Fahrer. Auch für meine Sendung „Pufpaff – Happy Hour“ schreibe ich allein und gebe die Themen vor.

Was schauen Sie sich selbst im TV an? Was im Theater? Holen Sie sich dort Inspiration?

Meine Lieblingsfernsehsendung ist der Weltspiegel. Ich nenne das immer gerne opulente Nachrichten. Um mich selbst zu unterhalten, würde ich mir liebend gerne einige Kollegen ansehen. Da ich aber selber auf Tour bin, haben wir parallele Arbeitszeiten, und da ist das schwierig. Insofern freue ich mich extrem über die „Happy hour“. Da kann ich meine Kollegen und die, die ich gerne angucken würde, von Hader bis Sträter oder den jüngeren wie Hazel Brugger oder Tino Bommelino einfach einladen und kann mit denen zusammen lachen. Ansonsten bin ich ein normaler Konsument in Sachen Theater. Zeitbedingt schaffe ich es kaum öfter als einmal im Jahr ins Theater zu gehen.

Sie treten stets im Anzug auf. Können Sie sich auch vorstellen in Jeans und T-Shirt auf der Bühne zu stehen?

Ja schon, aber das wäre dann etwas anderes. Der schwarze Anzug ist schon so etwas wie eine Projektionsfläche. Das heißt, wenn der Vorhang aufgeht und der Pufpaff reinkommt, weiß das Publikum, was kommt. Das ist schon fast wie ein Trailer. Mein Intro ist im Grunde genommen der schwarze Anzug. Ich möchte das auch gar nicht verwischen. Ich bin als Pufpaff authentisch in der Figur. Wenn ich plötzlich im T-Shirt auftreten würde, würde ich mich beschneiden. Dann kann ich nicht mehr so über die Themen sprechen, wie ich es als Pufpaff mache. Dann würde auf einmal der Privatmensch durchkommen. Ich habe jetzt meine Nische mit dem schwarzen Anzug gefunden. Und die werde ich auch so weiter bedienen, bis der Zuschauer sagt: Jetzt reicht‘s.

Aber privat gibt’s das schon?

Privat? Natürlich! Ich trage jetzt im Moment gelbe Socken, Jeans und T-Shirt. Und ich habe auch nicht die Frisur, die Sie vermutlich kennen. Ich werde privat überhaupt nicht erkannt, weil ich da ganz anders aussehe. Der Anzug ist wirklich nur für die Bühne.

Ihr Weg führte nicht auf direktem Weg zum Kabarett. Erst Studium, dann Teleshopping – jetzt Satire und Kabarett. Gibt es nach Plan A, B und Plan C auch noch einen Plan D ?

Das ist interessant, dass Sie das so darstellen. Da muss ich korrigieren: mein Plan A war von Anfang an das, was ich jetzt tue. Ich habe die anderen Stationen in meinem Leben tatsächlich immer als die Schule für meinen Plan A, sprich Entertainer, Humorist oder Komiker, gesehen. Das war schon mein Traum und mein Plan. Das Studium habe ich gemacht, um fundiertes, wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen. Teleshopping war ganz klar immer nur Mittel zum Zweck. Das war meine Schauspiel- und Kameraausbildung. Ich habe in dieser Zeit viel Live-Fernsehen gemacht, mehr als Thomas Gottschalk. Das war mein Training für Plan A.

Warum sollten Besucher am 19. September ins Lingener Theater kommen? Was dürfen sie erwarten?

In der heutigen Zeit kann es ja jederzeit vorbei sein. Und wenn sie zu mir kommen – es gibt doch nichts schöneres, als mit einem Lächeln im Gesicht abzudanken. Und dafür stehe ich ja mit meinem Namen: Lachen. Also kommen Sie zu mir.