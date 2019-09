Lingen. Angesichts des Mangels an Pflegekräften richtet die Lingener St. Bonifatius-Hospitalgesellschaft den Blick nach Asien: Nun sind in Lingen die ersten vietnamesischen Pflegekräfte begrüßt worden. Sie sollen nach einem Anerkennungslehrgang und weiteren Sprachkursen in den emsländischen Altenpflegeeinrichtungen der Gesellschaft arbeiten.

Die Hospitalgesellschaft hatte 2018 mit der Thanh-Dong-Universität in Vietnam und der Gervie PM GmbH aus Berlin einen Kooperationsvertrag geschlossen, um Pflegekräfte zu gewinnen und die Versorgung der Bewohner in den sieben Altenpflegeeinrichtungen perspektivisch sicherzustellen. Die Geschäftsführer der Gervie PM GmbH, Xuan Vien Duong und Gerd Möller, betonten, in Vietnam gäbe es erheblich mehr Gesundheits- und Krankenpfleger, als der dortige Markt erfordere.



Die vietnamesischen Pflegekräfte haben ihr Pflegestudium an der privaten, staatlich anerkannten Universität abgeschlossen. Der Lehrplan an der vietnamesischen Uni wird von der Firma Gervie in Zusammenarbeit mit bundesweit agierenden Bildungsträgern erstellt. Um die Pflegekräfte auf den Arbeitsalltag vorzubereiten, werden deutsche Ausbildungsinhalte und die deutsche Sprache in den Studiengang integriert. Auch Sprachkurse können schon in Vietnam absolviert werden.

Alle jetzt in Lingen Tätigen haben bereits Deutsch-Prüfungen auf hohem Niveau bestanden. In den nächsten Monaten absolvieren die vietnamesischen Pflegekräfte den Anerkennungslehrgang und weitere Sprachkurse, damit sie gemäß den EU- Richtlinien ihren Dienst in den Altenheimen der Hospitalgesellschaft im Emsland leisten können.

Damit sich die neuen Kollegen der Hospitalgesellschaft gleich ein Bild ihrer neuen Heimat machen konnten, ging es nach einem asiatisch-deutschen Essen mit den Leitungen der Altenpflegeeinrichtungen und den Kivelingen auf Entdeckungstour durch Lingen.