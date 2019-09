Lingen . Ihr Debüt im Talentförderprogramm der Sportakrobatik haben acht Sportlerinnen des KTV Lingen im Leistungszentrum für Sportakrobatik in Düsseldorf gegeben.

Dieses Programm richtet sich an Sportakrobaten im Alter von sechs bis 14 Jahren, die auf der Schwelle zum Wettkampfsport stehen und noch nie an einem Turnier teilgenommen haben. Zielsetzung ist es, einfache turnerische und akrobatische Grundelemente mit nach Musik choreographierten Schritten und Posen in einen harmonischen Einklang zu bringen.

Carla Müller und Emilia Toth-Sitkei erreichten einen souveränen 7. Platz, dicht gefolgt von Anna Weemeyer und Nele Merschel, die Rang 8 belegten. Cindy Christen und Juli Schoppe erreichten Rang 10, Charlotte Grothues und Sophie Merswolken erturnten sich einen 15. Platz. Kathrin Kahlert und Christina Koch aus dem Trainerteam des KTV werteten diesen neuen Wettkampf als Erfolg: „Unsere acht Talente haben ihre Übungen ganz toll umgesetzt und konnten ihre ersten Erfolge verzeichnen. Das war auch für uns Trainer schön zu beobachten.“ Auch drei neue Trainer befanden sich in dem mitgereisten Team des KTV: Emma Wenning, Anouk Janssen und Kim Janssen übernahmen ihre erste Wettkampfbetreuung.