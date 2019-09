Lingen. Zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2021 will die FDP in möglichst allen emsländischen Kommunen Kandidaten stellen. Dieses Ziel hat der Vorsitzende des Ortsverbandes Emsland-Süd, der Lingener Dirk Meyer, beim Ortsparteitag in Lingen benannt.

Gewählt werden in zwei Jahren die Gemeinde- und Ortsräte, Samtgemeinde- und Stadträte sowie der emsländische Kreistag. „Wir Freien Demokraten möchten nach den starken FDP-Ergebnissen hier im Emsland, insbesondere bei der Bundestagswahl 2017 und der Europawahl 2019, auch bei der anstehenden Kommunalwahl überzeugen“, wird Meyer in einer Pressemitteilung zitiert. „Unser Ziel ist es, möglichst in allen emsländischen Kommunen mit mindestens einem FDP-Kandidaten zu kandidieren.“ Derzeit arbeite man am Kommunalwahlprogramm 2021.



Aufgrund des Mitgliederzuwachses im FDP-Ortsverband standen einige Nachwahlen auf dem Programm. Den geschäftsführenden Vorstand um Meyer, Ingo Lüttecke (stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister) und Johannes Lamping (Schriftführer) unterstützen jetzt vier weitere Personen. Für die Gemeinde Geeste wurden Vanessa Overhoff als neue Vorsitzende und Julian Hannemann als neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt. Stefan Wehrs ist neuer stellvertretender Vorsitzender für die Stadt Haselünne und Jonas Golkowski neuer stellvertretender Vorsitzender für die Stadt Meppen. Golkowski ist zudem Vorsitzender der Jungen Liberalen Ems-Vechte.



Als Redner beim Ortsparteitag zu Gast war Thomas Brüninghoff aus Nordhorn. Er rückte für den ins Europaparlament wechselnden Jan-Christoph Oetjen nach der Europawahl in den niedersächsischen Landtag nach. Brüninghoff ist in der Fraktion Sprecher für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie für Raumordnung. Er berichtete über seine ersten Wochen in Hannover und freut sich auf die kommenden Aufgaben. Neben dem emsländischen Bundestagsabgeordneten Jens Beeck aus Lingen haben die Freien Demokraten nun zwei hauptamtliche Abgeordneten aus der Region.