Lingen . Anwohner der Adolfstraße in Lingen klagen über die Schäden am Gehweg, die von den Wurzeln der Linden dort verursacht werden. Dazu äußert sich die vor zwei Monaten gegründete Klimagruppe Emsland.

In der letzten Zeit habe man immer wieder über die Gefährdung der Wälder durch Trockenheit und Insektenfraß lesen können, so Franziska Blickle von der Klimagruppe Emsland. Hohe Subventionssummen für den Waldbau würden gefordert und Unterstützung für die Pflanzung von Bäumen in Aussicht gestellt. "Aber diese Zuneigung zu den Bäumen scheint es nur solange zu geben, wie diese einen Ertrag als Holzlieferanten bringen oder bringen können", heißt es in der Mitteilung der Klimagruppe. Wenn die Bäume in der direkten Nachbarschaft stehen würden, schwinde die Naturliebe.

Anwohner in der Lingener Adolfstraße hatten die "Entnahme", also das Fällen von Linden gefordert, weil diese das Pflaster des Fußweges hochdrücken, die Wurzeln in die Vorgärten reichen und während einer gewissen Zeit "harzen" würden. Von den positiven Aspekten wie Reinigung und Verbesserung der Luft und des Stadtklimas sei dann nicht mehr die Rede, kritisiert die Klimagruppe.

"Außerdem, Linden harzen nicht. Der klebrige Belag, der sich unter ihnen zeitweise findet, ist der Honigtau, also die Ausscheidungen von Blattläusen, erläuterte Blickle. Diese kleinen Tiere würden den Honigtau liefern, der die Grundlage der Ernährung vieler Insekten darstelle. In den Vorgärten müsse eigentlich nicht umgegraben werden. Man könne hier sehr gut bodendeckende und angepasste Pflanzen setzen und habe dann auch wenig Arbeit damit. "Die Drohung damit, alles zu Pflastern, scheint sehr kurzsichtig. Denn würde nicht auch dieses Pflaster von Wurzeln hochgedrückt?"

Allerdings sei in der Adolfstraße wie auch in der Schützenstraße der Raum für die Fußgänger sehr eng und es könne schwierig sein, diesen Weg immer halbwegs glatt zu halten, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher sei sicherlich eine Ausweisung dieser Straßen als verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße) sinnvoll. Denn auch den Fußgängern würde so die Straße zur Verfügung stehen.

"Noch ein Gedanke: Mit welchem Recht empören wir uns über die Brände des Regenwaldes, die von Menschen gelegt wurden um Land für den Ackerbau zu gewinnen, wenn uns schon kleinste Beeinträchtigungen der Bequemlichkeit zu viel sind? ", fragte Blickle abschließend.