An Heiner Rohoff (links) und Josef Santel vom Kinderschutzbund überreicht Matthias Wessmann den Spendenscheck. Foto: Felix Reis

Lingen. Zum neunten Mal hat die Firma Conzeptbau in Lingen im Golfclub Emstal ein Golfturnier für einen guten Zweck veranstaltet. Es kamen 9000 Euro zusammen, 4250 Euro gehen an die Beratungsstelle Logo des Kinderschutzbundes in Lingen.