Lingen . Im Rahmen des Altstadtfestes lädt der Veranstalter Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) zur Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft ein.

Der Wettbewerb findet am Sonntag, 22. September, am Neuen Rathaus statt. An vier Stehendschieß-Plätzen können alle Neugierigen spontan mitmachen und ihre Treffsicherheit im Einzelkampf von 11 bis 14 Uhr testen. Mindestens zwei Wettkämpfer starten auf Skilanglauf-Ergometern zum 400 Meter Skilanglauf, dem ein Stehendschießen mit fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Bei Treffergleichheit entscheidet die schnellere Zeit.

Der Tagessieger aus Lingen erreicht das Finale, das im Rahmen eines Biathlon-Wochenendes in der Rupoldinger Chiemgau-Arena Anfang 2020 stattfinden wird, wo er gegen die Etappensieger der anderen deutschen Tourstädte antreten wird. Dem Tourchampion winkt eine Reise für zwei Personen in die Nähe von Bad Herzfeld inklusive Hotelaufenthalt. Ab 14 Uhr findet die Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft statt. Bei dieser Spaßveranstaltung kann Jeder mitmachen. Insgesamt 16 Teams à vier Personen können den Puls zunächst auf Skilanglauf-Ergometern hochtreiben – danach gilt es, mit möglichst ruhiger Hand und dem Biathlon-Gewehr ins Schwarze zu treffen.

Wer Lust hat, sich mit einer Mannschaft für die zweite Lingener Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft anzumelden, schickt bis zum 16. September eine Mail an m.wildemann@lwt-lingen.de oder telefonisch unter 0591-9144142. Ein Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es zudem auf www.tourismus-lingen.de.