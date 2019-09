Lingen. Mit ihrer herrlich schrägen Westernkomödie „Schwattet Gold“ hat die Theatergruppe des Heimatvereins in Darme das Premierenpublikum begeistert.

Man nehme 18 junge und junggebliebene spielfreudige Laiendarsteller, statte sie ihrer auf den Leib geschriebenen Rolle entsprechend mit passenden Kostümen und Requisiten aus, würze ihre Monologe und Dialoge mit humorvoll, trocken-ironischer Sprache und treibe die Situationskomik bis fast auf die Galgenspitze. Das ergibt einen erheiternden, zweistündigen plattdeutschen Theaterabend in einer Westernkulisse vor dem Darmer Heimathaus unter illuminierten Bäumen. Immer wieder gab es Szenenapplaus und am Ende einen herzlichen Schlussbeifall für die Inszenierung von Frederik Hochheimer in Anlehnung an den Film „Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe“, frei übersetzt von Marie Yan.

„Up den Wech no Amerika bliff Ben März (Jens Reinel) in än lüttken Dörp midden im Emsland hangen. Int düssen Dörp geiht dat drunner un dröwer un de Dörplüe bünt ut Rand un Band. Sietdem er nämlik tou Ohren koamen is, dat sei Öl – sotouseggen ‚Schwattet Gold‘ – in er Dörp funnen häbbt, bünt die Lüe heelmoal uten Hüsken un dröömt van Riektum. Ben beschlutt, in’t Emsland tou bliewen un als Dörp-Sheriff seine Riesekasse uptoubetern. Mit Hülpe van den ehemoaligen Landstrieker Buk (Heinz Wolbers), nu as Hilfssheriff insettet, willt sei Ruhe un Ordnung in’t Dörp brängen. Man so lichte ist dat nich. Denn dor giv dat ja die Danbie-Bande mit Ma Danbie (Hanni Heskamp) als resolutes und schießfreudiges Oberhaupt der sechsköpfigen Familie. „Lot sei de Fingers von min Gewehr!“.

Klare Fronten, aber keine geklärten zwischen Gut und Böse: Dafür will Sheriff Ben März als rastloser Pionier meistens mit netten, einsilbigen Worten und nicht nur verbal zupackend sorgen. Bei seinen Amtshandlungen wie Schlichtung einer Prügelei, Hilfssheriff-Rekrutierung, Verhaftung von Fiete Danbie, der älteste Sohn, (Ralf Mildner) braucht es schon Multitalente. Die untermalende Musik wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Für eine Handvoll Dollar“ oder „Django“ verdeutlicht: Der Mann hat anscheinend was drauf. Oder doch nur scheinbar. Hier wird das Western-Genre auf sehr vergnügliche Weise parodiert. Ein Gefängnis ohne Gitter, doch Fiete flieht nicht. „Mouder treck mi dat Fell över de Ohren“.



Alles wird mit Augenzwinkern serviert, auch dass die Banditen nicht die hellsten Köpfe sind. In Frau Orr’s Saloon residiert und regiert Gesine Orr (Marietheres Reinel) als „Whiskeyhexe“, ist aber die gute Seele der Stadt. Der Börgermaester (Erwin Heinen), Oberhaupt van de Gemände un Ölbesitzer, klappt häufig seinen Zylinder zu und möchte mit den ganzen Querelen nichts zu tun haben.



Statt die Probleme "umzuschießen", bekämpft der Sheriff sie mit Witz und Spott, hat immer einen zynischen Spruch mit Anstand auf Lager und viel Nachsehen mit den Bewohnern. Toll, wie die auf Steckenpferden reitenden Kinder die Handlung und sich selbst durch Insiderinformationen bereichern.



Plattdeutsch geht ihnen mit Leichtigkeit über die Lippen. Schlussendlich – Ende gut, alles gut! Zustimmen muss man dem Vorsitzenden des Heimatvereins Heinz Gehring: „Der wilde, wilde Westen liegt mitten in Darme. Eine ganz hervorragende Premiere.“ Weitere Aufführungen finden am 6. und 7. September jeweils um 20 Uhr 30 statt.