Osnabrück. Am fünften Verhandlungstag des Emsland-Stärke-Prozesses hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Emlichheimer Konzern über Jahre viel zu hohe Transportkosten hatte. Die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Osnabrück vernahm jetzt den heutigen Logistikleiter des Unternehmens. Der 52-Jährige hat eine bewegte Vergangenheit bei der Emsland-Stärke hinter sich, die zeitweise zu einer Trennung geführt hatte. Vor Gericht sah er nun erstmals seine früheren Chefs Hubert E. und Michael S. wieder, die ihn 2011 freigestellt hatten.

