Lingen. Große Flächen wie einen Friedhof kann man auch ökologisch nutzen. Wie das geht wird bei einem Besuch des Neuen Friedhofs in Lingen deutlich.

Zwei Informationstafeln sind jetzt auf dem Neuen Friedhof in Lingen durch die Tischlerei Berens aus Ramsel aufgestellt worden. Sie veranschaulichen Friedhofsbesuchern umgesetzte ökologische Maßnahmen und weisen mit Texten, Bildern, Klapptafeln und Flyern auf die gemeinschaftliche Aktion der Friedhofskommission, Stadtpastoral, Naturschutzstiftung Emsland sowie der Gärtner und Steinmetze hin.

Ökologisch aufgewertet

Der gut neun Hektar große Neue Friedhof soll mit der naturnahen Gestaltung und insektenfreundlichen Bepflanzung eine „ökologische Aufwertung“ bekommen, sagt Florian Heinen, Geschäftsführer der Friedhofskommission. Mit diesen Maßnahmen solle ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und ein nachhaltiger Trend geleistet werden.

Schutz für Wildbienen

Maike Hoberg von der Naturschutzstiftung Emsland erklärt anhand des mitzunehmenden Flyers, wie jeder beispielsweise beim Wildbienenschutz mitmachen kann. „Schon mit wenige Aufwand lassen sich Gärten, Balkone und auch Grabstellen in kleine Wildbienenparadiese umwandeln“, sagt sie. Dabei solle man allerdings darauf achten, heimische Arten zu bevorzugen. Die Flyer können mitgenommen werden, um in der Gärtnerei zu zeigen: „Mit regionalen Pflanzen wie Rotklee, Scharfgarbe, Margerite, Glockenblume, Johanniskraut, Salbei oder Wilde Möhre möchte ich die Grabstelle bepflanzt haben“, erklärt Bernward Rusche vom Nabu Emsland-Süd. Die vier unbelegten Mustergräber zeigen bereits, mit welchen vielfältigen früh bis spät blühenden Blumen und Pflanzen die kleinen und großen Gräber ökologisch gestaltet werden können. „Wir danken ganz besonders den Gärtnereien und Steinmetzen, die diese Mustergräber gestaltet und die Kosten selbst übernommen haben und die Mustergräber auch weiterhin pflegen werden“, betonte Florian Heinen.



Infotafeln und Flyer

Es sei ideal, große Flächen wie die Friedhöfe in Lingen ökologisch zu nutzen. Die Idee sei von allen Beteiligten „wunderbar umgesetzt worden“, betont Dekanatsreferent Holger Berentzen, und werde auch noch weiterentwickelt. An der zweiten Informationstafel mit aufklappbaren Täfelchen befindet sich eine Wildblumenwiese. 45 Nist- und Vogelkästen seien aufgehängt worden. Florian Heinen dankte dem Christophorus-Werk für die Herstellung und den Kivelingen für das Anbringen der Behausungen für alles, was „keucht und fleucht.“ Die Friedhöfe, auch „Parklandschaften mitten in der Stadt“ bezeichnete Bernward Rusche als „Trittsteinbiotope“, Elemente zur Förderung des Biotopverbunds, und somit wichtigen Beitrag zur Ausbreitung von Tieren, Flora und Fauna.

Inzwischen seien Kirchenvorstandsmitglieder von anderen Pfarreien außerhalb des Emslandes gekommen, um sich über dieses Projekt zu informieren, berichtet Holger Berentzen. Wie ökologisch vielfältig der Lebensraum Friedhof gestaltet werden kann, zeigt diese Initiative. Es ist kein Widerspruch zu sagen: Der Friedhof lebt!