Lingen. Aus der Kirche herauskommen und zu den Menschen hingehen – das möchte die Stadtpastoral der Lingener Kirchengemeinden. „Pastoral bedeutet Seelsorge“, erläutert Holger Berentzen, als Dekanatsreferent zuständig für das südliche Emsland. Deshalb gibt es jetzt einen Raum für Seelsorge in der Lingener Fußgängerzone.

In der ehemaligen Boutique „Sie & Er“ in der Großen Straße 6 werden jetzt statt Damen- und Herrenbekleidung Gespräche, Informationen über Kirche und dazu auch Kaffee angeboten. Postkarten mit christlichen Motiven, Bücher aus der Dombuchhandlung und Geschenkartikel wie Gebetswürfel und ähnliches runden das Angebot ab.

„In der Kirchengemeinde erreichen wir viele Menschen nicht mehr. Deshalb gehen wir aus der Kirche heraus in die Stadt“, erklärt Bernward Rusche, der ehrenamtlich in der Stadtpastoral mitarbeitet, diesen Schritt. Und das nicht erst seit heute. Die Stadtpastoral gibt es bereits seit einigen Jahren, mangels anderer Räumlichkeiten befand sie sich in einem Vorraum der Kirche St. Bonifatius. „Ich habe sehr lange nach einem geeigneten Ladenlokal gesucht. Überall habe ich recherchiert, auch Immobilienmakler angefragt, aber sämtliche zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten waren nicht finanzierbar. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte ich schließlich hier den Mietvertrag abschließen“, freut sich Berentzen.

Kirche to go

„Nicht mehr direkt in der Kirche zu sein, hat Vor- und Nachteile“, denkt Günter Oberthür. Oberthür arbeitet als Krankenhausseelsorger und ist deshalb mit den Nöten und Sorgen der Menschen vertraut. „Wer ohnehin in die Kirche wollte, kam an unserem Raum in St. Bonifatius vorbei. Aber manche Menschen möchten nicht in eine Kirche gehen, und so sind wir mit dem neutralen Ladenlokal in der Fußgängerzone noch näher bei den Menschen“, meint er. „Kirche to go“ oder „ansprechbar“, das seien so Begriffe, die ihm hierzu einfallen.

Steigender Bedarf

Beate Görtz ist ebenfalls ehrenamtlich bei der Stadtpastoral dabei. „Wir wollen zuhören, einfach da sein. Man muss keinen Termin machen, und hier ist jemand, der einfach mal Zeit hat“, legt sie ihre Gründe für ihr Engagement dar. Dass der Bedarf an Menschen, die einfach mal zuhören und Zeit haben, steigt, davon ist sie überzeugt.

Vielfältige Themen

Ob es darum geht, sich einfach unverbindlich über eine christliche Eheschließung, die Taufe und ähnliche Rituale zu informieren, oder ob jemand mal seinen Unmut über die Kirche loswerden möchte, dies alles sei möglich, und zwar ohne, dass jemand sich in irgendeiner Weise als Katholik „outen“ müsse. „Wir stehen völlig unabhängig von religiösen Konfessionen allen Menschen offen“, unterstreicht Berentzen. Wie die anderen rund zwanzig in der Stadtpastoral Tätigen (zehn davon sind im Bistum angestellt, zehn investieren ehrenamtlich ihre Freizeit) hat auch er hier schon viel erlebt. Psychische Erkrankungen, Sucht, Glaubenszweifel nach Unfällen oder Krankheiten, Sektenproblematiken, Trauer und vor allem sehr häufig Einsamkeit sind Themen, die die Menschen in die Stadtpastoral tragen.

Mitstreiter gesucht

Zwanzig Personen, von denen jeweils zwei vor Ort sind, das klinge jetzt zunächst viel. Aber um die Zeiten immer zuverlässig zu besetzen, dafür suche das Team noch mehr Menschen, die bereit sind, sich in der Zeit mittwochs von 10 bis 12 Uhr und sonnabends von 11 bis 13 Uhr in das Ladenlokal in der Großen Straße 6 zu setzen und mit offenem Ohr für Passanten da zu sein. Wer Interesse daran hat, möge sich unter Telefon 0591 96497221 bzw. der E-Mail holger.berentzen@bistum-osnabrueck.de melden.