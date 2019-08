Lingen. Die Emslandarena hat es geschafft, einen weiteren Weltstar nach Lingen zu holen. 2020 wird der Musiker James Blunt ein Konzert in Lingen geben. Mit im Gepäck: sein neues Album "Once Upon A Mind“.

Mit seinen melancholischen Liedern machte sich James Blunt bereits vor Jahren einen Namen. Nun hat er sein neuestes und siebtes Studioalbum angekündigt, mit dem er sich auf seine musikalischen Wurzeln besinnen will. Die neue Platte 'Once Upon A Mind' wird am 25. Oktober erscheinen. Es ist das mittlerweile fünfte Album, seit der Musiker mit 'Back To Bedlam' im Jahr 2004 sein erstes Album veröffentlichte.

2004 war sein Durchbruch

2004 war auch das Jahr als James Blunt auf Elton Johns Tour als Supportact auftrat. Die Single "You’re Beautiful" verschaffte dem Briten, der gebürtig James Hillier Blount heißt, den Durchbruch. Der Song stieg auf Platz 12 in die UK-Charts ein und kletterte innerhalb von sechs Wochen auf Platz 1. Nach dem großen Erfolg von "You’re Beautiful" im Vereinigten Königreich wurde das Lied auch im restlichen Europa veröffentlicht und dort einer der größten Sommerhits 2005. Als das Lied im Herbst 2005 in den USA veröffentlicht wurde, war Blunt der erste britische Künstler nach neun Jahren, der es schaffte, an die Spitze der Billboard Charts zu springen. Damit beerbte er Elton John, dem dies mit "Candle in the Wind 1997" gelungen war.

170 Platinplatten eingesammelt

Sein Debütalbum "Back to Bedlam" wurde Ende 2010 zum erfolgreichsten Album in Großbritannien gekürt. Allein sein erstes Album ging bis heute fast 15 Millionen Mal über die Ladentheke. Damit ist es eines der erfolgreichsten Debütalben der Musikgeschichte. Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft, alle fünf erreichten in Deutschland mindestens die Top Ten, zwei stiegen auf Platz eins. International hat er an die 170 Platinplatten einsammeln dürfen. "Seine Shows sind musikalisch echte Highlights, doch erst durch die Wärme, die Sympathie und den Humor, die der Sänger ausstrahlt, werden sie zu so besonderen Erlebnissen", heißt es seitens des Veranstalters. Im März und April kommt James Blunt mit seinen neuen Songs und alten Hits zu uns auf große Hallen-Tour.

Konzert am 13. März 2020 in Lingen

Am 13. März 2020 wird James Blunt in Lingen auftreten. Karten gibt es im Presale ab dem 4. September um 10 Uhr auf eventim.de sowie ab Freitag, 6. September, ab 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch in den Geschäftsstellen der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung. Der Ticketpreis beträgt 32 Euro (zuzüglich Gebühren).