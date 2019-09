George Orwells Bestseller-Roman "1984" wird im Lingener Theater als Bühnenstück aufgeführt. Erstmals allerdings mit einer Einführung in die Handlung. Foto: Christof Wessling

Lingen. Kaum ein Roman passt besser in die heutige Zeit als George Orwells Klassiker „1984“. Als spannendes und packendes Bühnenstück wird „1984“ am Dienstag, 1. Oktober, um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe zu sehen sein. Die Hauptrollen werden von den bekannten Filmschauspielern Jacques Breuer und Christian Buse gespielt. Bereits um 19.15 Uhr wird ein Schauspieler des Ensembles thematisch in das Theaterstück einführen.