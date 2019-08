Lingen. Er gehört zu den Ratsmitgliedern mit langjähriger Erfahrung in der Lingener Kommunalpolitik und gilt als profilierter Kenner insbesondere von Fragen des Umwelt- und Naturschutzes: Die Rede ist von Michael Fuest, der in der Sitzung des Lingener Stadtrates am Donnerstag im Mittelpunkt stand.

Oberbürgermeister Dieter Krone zeichnete Fuest für sein nunmehr 25-jähriges Engagement im Lingener Stadtrat im Namen des Niedersächsischen Städtetages mit einer Urkunde aus. Der inzwischen pensionierte Gymnasiallehrer war erstmals 1986 in den Rat der Stadt gewählt worden, damals noch für die SPD. Die Sozialdemokraten verließ er aber in den 90er Jahren "aus Protest gegen die Umweltpolitik des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder", beschrieb Krone den politischen Werdegang von Fuest.

In diesem Zusammenhang hob Krone hervor, dass dich Fuest in den vergangenen 25 jahren stets erfolgreich dem Wählervotum gestellt habe - und lieferte den Grund gleich mit: "Es zeichnet dich aus, dass du zu deiner Meinung stehst und dein Fähnchen nicht nach dem Wind richtest."

Der Oberbürgermeister verwies insbesondere auf die politischen Akzente, die Fuest in den Bereichen Umwelt-, Klima- und Naturschutz in den vergangenen Jahren gesetzt hat und dies auch weiterhin tut. Der Grünen-Ratsherr gebe in den Ausschuss- und Ratssitzungen immer wieder Denkanstöße, ohne sich dabei aber am politischen gegner abzuarbeiten. "Du debattierst in der Sache", drückte Krone seine Wertschätzung für die von Fuest gepflegte Diskussionskultur aus.

Für eine offene Gesellschaft

Der Oberbürgermeister erinnerte außerdem daran, dass das ehrenamtliche Engagement von Fuest, der auch Mitglied der Grünen im emsländischen Kreistag ist, über den Einsatz in der Kommunal- und Kreispolitik hinausgehe. Der Lingener setze als stellvertretender Vorsitzender des Forums Juden-Christen auch Zeichen gegen Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus und stehe für eine lebendige Demokratie in einer offenen Gesellschaft. Wenn es notwendig ist, auch auf der Straße, wie bei der Anti-Pegida-Demonstration in Lingen im Januar 2015. Er hoffe, dass Fuest der Kommunalpolitik noch lange treu bleibe, sagte Krone vor der Überreichung der Urkunde abschließend.

"Es hat sich gut angehört", schmunzelte Fuest in seiner Erwiderung und dankte Krone für dessen Worte. 31 Jahre alt sei er bei Beginn seiner Ratstätigkeit im November 1986 gewesen, blickte der Lingener zurück. auch auf Begleiter von einst in Rat und Verwaltung, kontroverse Debatten über schwierige Themen, die es auch damals genügend gegeben habe. Beispielhaft erinnerte Fuest an der Entsorgung verstrahlter Molke in Lingen Ende der 80er Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. In den vergangenen Jahren sei bereits Einiges erricht worden in Umweltfragen. An diesem Erfolg hatten den Worten von Fuest zufolge auch sehr gute Mitarbeiter in der Verwaltung ihren Anteil. Namentlich nannte er die frühere Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde, Doris Schreiner.

Ihm sei es immer darauf angekommen, eine Perspektive für die Stadt Lingen zu sehen, sagte der Grünen-Ratsherr. Sein Wunsch für die nächsten Jahre? "Dass wir beim Klimaschutz weiter vorankommen."