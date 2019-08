Lingen. Es gibt keine CDU-Feuerwehren in Lingen, auch keine in den Ortsteilen.

Was es gibt in der Kommune, sind Mitglieder der Feuerwehr, die gut ausgebildet sind, die aber auch gutes Material brauchen. Dazu gehören Fahrzeuge ebenso wie moderne Gebäude. An Letzteren mangelt es, denn die Gerätehäuser sind deutlich in die Jahre gekommen und genügen nicht mehr den Anforderungen im Einsatzfall.

Welchem Zweck vor diesem Hintergrund die Kritik von SPD-Ratsherr Bernhard Bendick am Antrag der CDU auf Erarbeitung eines Gerätekonzeptes für die Feuerwehr dienen sollte, bleibt deshalb unverständlich. Dass die CDU in ihren Reihen Fachleute wie Karl-Heinz Schwarz und Günter Reppien hat, die mit ihrer Expertise solche Anträge mit Inhalten füllen können, ist jedenfalls nur zu begrüßen.

Auch in den anderen Fraktionen gibt es diese Fachleute: Im Pflegebereich zum Beispiel SPD-Ratsfrau Martina Lippert, es gibt Juristen wie Robert Koop, Jens Beeck und Thomas Kühle bei Bürgernahen, FDP und Grünen. Finanz- und Verwaltungsfachleute, sogar Ärzte, engagieren sich ebenfalls im Stadtrat. Ein ehrenamtlich zusammengesetztes Gremium wie der Rat sollte froh sein, wenn er möglichst breit aufgestellt ist, was die Zahl seiner Expertinnen und Experten anbelangt. Nur so kann es dem Rat im Übrigen auch gelingen, der Verwaltung gegenüber eine Kon-trollfunktion auszuüben.

Bei der Suche nach dem Haar in der Suppe des CDU-Antrages wollte die Mehrheit des Rates Bendick deshalb nicht helfen. Dass der Antrag gleichwohl einstimmig verabschiedet wurde, war gut so. Dies ist im Sinne der Feuerwehren und der Bürger, die von ihrem Einsatz profitieren.