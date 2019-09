Lingen. Neben Mathe, Deutsch oder Chemie auf dem Stundenplan wird am Georgianum auch soziales Engagement immer wichtiger: Das Lingener Gymnasium ist jetzt vom Jugendrotkreuz als "humanitäre Schule" ausgezeichnet worden.

Im Rahmen einer Zertifikatsübergabe bedankte sich Schulleiter Manfred Heuer bei den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement im Rahmen der des Zertifizierungsverfahrens: "Auch vor dem Hintergrund vieler Krisenregionen auf der Welt bekommen Aspekte wie Humanität oder ehrenamtliches Engagement einen immer wichtigeren Stellenwert." Beides werde durch den besonderen Einsatz der Schülerinnen und Schülern nun bestätigt, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Engagierter Schulsanitätsdienst

Ergänzend dazu stellte der Marc Kaufhold als Leiter des Projektes fest, dass die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes am Georgianum sich früh bereit erklärt hätten, diese Kampagne zur „Humanitären Schule“ durchzuführen. So bewarb sich im sogenannten „Kampagenjahr 2019“ die Schulgemeinschaft um die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren. „Wir haben im Schulvorstand und auf der Gesamtkonferenz das Projekt vorgestellt und konnten somit die ganze Schule von der Teilnahme an dieser Kampagne überzeugen“, so Kaufhold. Eine Besonderheit sei gewesen, dass die Ideen zur Umsetzung von den Schülern kamen. "Viele Teile des Verfahrens sind von den Schülern initiert, geleitet und umgesetzt worden. Dadurch haben die Schülerinnen und Schüler viel im Bereich humanitäres und soziales Engagement gelernt."

Scouts ausgebildet

Zunächst wurden „Humanitäre Scouts“ ausgebildet. Julien Fuchs, Janina Dierschke und Laura Wilbers nahmen an der entsprechenden Fortbildung des Deutschen Jugendrotkreuzes teil. Mit dem dort erworbenen Wissen übernahmen sie die Leitung des Planspiels h.e.l.p, das einen realistischen, humanitären Konflikt in einem fiktiven afrikanischen Land zum Inhalt hatte. Dabei sei jeder Teilnehmer einer Konfliktpartei zugeteilt worden und habe in zwei intensiven Tagen deren Standpunkt vertreten müssen. "Dieses Planspiel ist so realitätsnah gewesen, dass alle Schüler sich gut hineinversetzen konnten, Das Fazit der Schüler war sehr positiv", erklärte der Projektleiter.

Infos zum Thema Organspende

Zudem musste ein humanitäres Projekt an der Schule durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler entschieden sich für die Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema Organspende. Daran haben über 120 Mitschüler teilgenommen und erhielten fachkundige Informationen vom Koordinator der Deutschen Stiftung für Organspende, Mirko Sicksch.

Schließlich wurden Filmsequenzen, Berichte und Bilder eingereicht, die die Durchführung des Kampagenjahres erfolgreich nachwiesen. Somit stand der Zertifizierung nichts mehr im Wege.