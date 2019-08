Potenzial der Ampel in Lingen muss ausgeschöpft werden

Lingen. Die Stadt Lingen erstellt Bedienungsanleitungen für die Nutzung von Dunkelampeln. Das klingt wie ein Aprilscherz, ist es aber nicht, denn diese Hinweise sind zwingend notwendig, um das Potenzial solcher Ampeln auszuschöpfen.

Harum placeat et voluptate ratione tenetur. In assumenda odit sit tempora architecto ullam dolor. Dolore non sint maiores voluptatem.

Odit qui eveniet illo id minus unde sunt. Cupiditate minima rerum provident voluptas eius. Voluptate et debitis assumenda iusto cupiditate suscipit. Laborum consequuntur est voluptates sint. Blanditiis in nisi et molestiae. Nihil vel facere itaque ab dolor voluptatibus libero. Fugit aut delectus dolorem.

Laboriosam quo neque in. Omnis velit eum quos nemo ullam nobis ut.