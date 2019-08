Was hinter den "Unerhört"-Plakaten steckt: Aktion der Diakonie in Lingen CC-Editor öffnen

"Unerhört" heißt die Kampagne der Diakonie. Das Bild entstand in Berlin. Foto: Kathrin Harms

Lingen . "Unerhört" - so lautet eine Kampagne des Diakonischen Werkes. Was dahintersteckt, könnten Besucher des Wochenmarktes in Lingen am kommenden Mittwoch erfahren.