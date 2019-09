Lingen. Der 660 Meter lange Radweg an der Straße "Zum Tankfeld" in Lingen-Brögbern ist komplett saniert worden. Jetzt fand laut Pressemitteilung der Stadt die offizielle Übergabe statt.

„Auf diesen Augenblick haben wir lange gewartet“, sagte Brögberns Ortsbürgermeister Ludger Ströer. Der Radweg hat den Worten von Ströer zufolge einen ortsteilverbindenden Charakter und dient vielen Kindern als Schulweg. Der Ortsbürgermeister bedankte sich bei den Mitarbeitern des Fachbereiches Tiefbau und der ausführenden Firma Gala-Bau für die gute Zusammenarbeit.

Alte Steine geschreddert und für den Unterbau verwendet

Stadträtin Annette Wintermann erwähnte, dass es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über den schlechten Zustand des Pflasters gegeben habe. Reparaturen wirkten immer nur kurzfristig. So sei man in Gesprächen mit dem Tiefbauamt auf die Idee gekommen, die alten Steine zu schreddern und als Unterbau für ein neues Pflaster zu verwenden. Reinhard Kaß, Geschäftsführer der ausführenden Firma Gala-Bau, wies darauf hin, dass es zurzeit immer schwieriger sei, Baumaterialien wie zum Beispiel Pflastersteine pünktlich geliefert zu bekommen. Georg Tieben, Leiter des Fachbereiches Tiefbau, lobte die Bereitschaft des Ortsrates Brögbern, die Maßnahme mit einem erheblichen Beitrag zu unterstützen. „So ist es auch für uns einfacher, ein solches Projekt zu starten“, bedankte er sich.