Lingen . Holger Kammann, Kaufmännischer Direktor der Rose-Klinik in Horn-Bad Meinberg, übernimmt zum 1. September auch die kaufmännische Leitung für die Hedon-Klinik in Lingen. Beide Häuser gehören zum Klinikbetreiber Mediclin mit Sitz in Offenburg/Baden Württemberg.