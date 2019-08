Lingen. Die Türen und Tore von rund 8000 Denkmälern in ganz Deutschland werden am Sonntag, 8. September 2019, für Besucher geöffnet. An vielen Orten gibt es auch Führungen und ergänzende Angebote für die ganze Familie - im südlichen Emsland in Emsbüren, Lingen, Lünne, Salzbergen, Spelle und in Wettrup.

Passend zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhauses steht der Tag des offenen Denkmals 2019 unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Rund 8.000 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten sind laut einer Mitteilung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Teil von Deutschlands größter Kulturveranstaltung. An knapp 20 Stellen werden sich an diesem Tag auch im südlichen Emsland Türe und Tore öffnen:

In Emsbüren wird von 14 bis 18 Uhr der Heimathof an der Ludgeristraße 2 geöffnet sein. Dies ist ein originalgetreu wiederaufgebautes Bauernhaus von 1766 mit Schmiede, Schafstall, Backhaus, Scheune und Wagenremise. Seit 2002 gibt es dort auch einen 2.000 Quadratmeter großen Bauern- und Kräutergarten.

Der Tag des offenen Denkmals wird durch ein Fest im Rahmen „1200“ Jahre Emsbüren ergänzt. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm mit Café, Führungen durch den Heilkräutergarten, historische Modenschauen um 14.30 und 15.30 Uhr, die Volkstanzgruppe tritt um 15 Uhr und der Singkreis Emsbüren um 16.30 Uhr. Zudem gibt es Vorführungen in der Schmiede und im Backhaus und Ansgar und Josef Silies stellen ihre Kunstwerke aus.

In Lingen haben Kultur- und Architekturliebhaber die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Kulturforums St. Michael und der ehemaligen Wäschefabrik (heute: Stadtwerke Lingen) zu werfen. Das heutige Verwaltungsgebäude der Stadtwerke an der Waldstraße kann von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden, um 11.30 und 15 Uhr werden Führungen angeboten. Das heutige Kulturforum und ehemalige Kirche am Langschmidtsweg 66a ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Führungen werden um 10.30 und 14.30 Uhr angeboten.

In Lünne werden die evangelisch-reformierte Kirche, das Haus Schmeing, das Heinrich-Bokeloh-Haus, der Mühlenkolk am Bürgerpark und die St. Vitus-Kirche zu sehen sein. Das Haus Schmeing an der Kirchstraße 4 wird von 15 bis 17 Uhr und auf Anfrage geöffnet sein. Dort gibt es nach der um 15 Uhr in der St.-Vitus-Kirche beginnenden geistlich-historischen Erläuterungen zur Kirche des Monats mit Orgelspiel von Balthasar Baumgartner auch Kaffee und Kuchen und eine Ausstellung vom Heimatverein Lünne, Führungen nach Bedarf. Die 1523 gebaute und 1975 umgebaute St. Vitus-Kirche ist an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Das 1906 als evangelische Schule errichtete und seit 1966 als Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde genutzt Heinrich-Bokeloh-Haus an der Waldstraße 2 kann in Verbindung mit der Kirche auf Anfrage von Gruppen besichtigt werden - Anfragen bei Hugo Gelze beim Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof unter Tel. 05977 937990.

Anzeige Anzeige

In Salzbergen ist das Heimathaus an der Kolpingstraße 1 mit dem Schustermuseum sowie der Ausstellungsscheune mit Waschmaschinenmuseum von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Heimatverein bietet Kaffee und Kuchen im Heimathaus an, Führungen zum Thema Handwerk nach Bedarf durch Lüdiger Liehmann vom Heimatverein.

Von 12.30 bis 17 Uhr wird die Alte Schmiede Laake an der Bönnestraße 50 in Spelle geöffnet sein. Errichtet Anfang des 19. Jahrhunderts in Fachwerkbauweise, ist um 1900 der Südgiebel und Teile der Westwand in Backsteinmauerwerk erneuert worden. Seit den 1960er-Jahren lag die Schmiede weitgehend still, 2003 wurde sie um einige Meter versetzt und im Originalzustand neu errichtet. Es gibt Schmiedevorführungen und Führungen nach Bedarf.

In der Alten Schule (An der alten Schule) wird von 14 bis 17 Uhr das Modell Spelle im Jahr 1940 und die Geschichte der abgerissenen alten St.-Johannes-Kirche zu sehen sein. Die heutige Kirche im Burgpark an der Dorfstraße 15 in Spelle-Venhaus wird von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet sein, der Film "800 Jahre Burg Venhaus" und Ritterspiele der Gästeführern werden zu sehen sein. Führungen nach Bedarf.

Beim Bürgerbegegnungszentrum am Pastor-Batsche-Weg findet die Oldtimer-Meile mit Fahrerlager statt, es gibt ein Café, Eiswagen, Hüpfburg und einen Spielplatz für die jüngeren Besucher. Die Anlage samt Remise wird ebenfalls von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet sein. Im benachbarten Heimathaus wird die Geschichte der 1919 gegründeten Firma Rekers Beton gezeigt und alte Handwerks- und Hauswirtschaftstechniken im Museum Alte Feuerwehr, Führungen nach Bedarf.

In der Museumsscheune auf dem Hölscherhof am Nordring 1 können zudem von 12.30 bis 17 Uhr landwirtschaftliche Geräte und Maschinen und alte Mühlentechnik angesehen werden, auch dort gilt: Führungen nach Bedarf.

Die sonst allgemein nicht geöffnete katholische St.-Antonius-Kirche und St. Gerhard Majella an der Kirchstraße in Wettrup ist beim Tag des offenen Denkmals von 9 bis 18 Uhr geöffnet, um 14 Uhr wird Agnes Lampen auch durch die Kirche führen. Zusätzlich wird es im Gemeindehaus am Schulbach von 14 bis 17 Uhr Kaffee und selbst gebackenen Kuchen geben.