Lingen. Die Niedersächsischen Musiktage starten am Wochenende unter neuer Leitung und bringen das Janoska Ensemble aus Wien am Mittwoch, 4. September, mit "Aufruhr im Salon" ins Lingener Theater an der Wilhelmshöhe.

Anselm Cybinski, der neue Intendant der Niedersächsischen Musiktage, wird am Wochenende das landesweite Festival in Wilhelmshaven eröffnen. Für sein erstes Programm hat er das Janoska Ensemble nach Lingen eingeladen, das aus den Brüdern Ondrej (Violine), František (Klavier) und Roman (Violine) Janoska und ihrem angeheirateten Cousin Julius Darvas (Kontrabass) besteht.

International erfolgreich

Das Janoska Ensemble ist seit einigen Jahren international erfolgreich und ist bekannt geworden für seine Mischung verschiedener Musikstile. Auch im Programm „Aufruhr im Salon“ schlagen sie bei der Wahl des musikalischen Materials neue Wege ein. Als Hommage an die vier genialen Liverpooler hat das Janoska Ensemble Top-Hits der Beatles im Janoska Style arrangiert, zum Beispiel „Yesterday“ und „Let It Be“.

Klassik revolutionieren

„Wir wollen uns nicht unbescheiden mit den Beatles vergleichen“, sagt Kontrabassist Julius Darvas, „aber was sie seinerzeit in der Popmusik erreicht haben, streben wir heute im klassischen Bereich an. Wie die Beatles die Popmusik revolutioniert haben, wollen wir in gewissem Sinne die Klassik revolutionieren: Wir lassen bei der Interpretation klassischer Werke die freie Improvisation wiederaufleben, was etwa zur Barockzeit noch etwas Selbstverständliches war.”

Workshop Franziskusgymnasium Lingen

So gewitzt das Ensemble also Klassik, Jazz, Balkan-Groove, Tango, Pop und Rock miteinander reagieren lässt, so wenig legen sie sich auf einen unveränderlichen Notentext fest. Das Wesentliche entstehe spontan, aus dem Moment heraus. Diese Arbeitsweise vermittelt das Ensemble auch weiter und hat daher gerne zugesagt, am Tag nach dem Konzert einen Workshop mit der Big Band des Franziskusgymnasiums in Lingen zu machen.

Neben „Aufruhr im Salon“ am 4. September ab 20 Uhr im Theater auf der Wilhelmshöhe veranstalten die Niedersächsischen Musiktage weitere Konzerte im Emsland. Am 8. September in Meppen „Kein schöner Land“ (bereits ausverkauft) und am Freitag 27. September das grenzüberschreitende „Maximal minimal“ in Papenburg. Dort spielen Ensembles aus der Region Papenburg und den Niederlanden die Minimal Music „In C“ von Terry Riley.



Karten für das Konzert des Janoska Ensembles kosten 15 bis 30 Euro und können in der Geschäftsstelle der Lingener Tagespost, Schlachterstraße 6 bis 8 und über die Tourist Info Lingen, Telefon 0591 9144 144 erworben werden.