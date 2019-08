Lingen. Die Targobank in Lingen hat ihren Wachstumskurs nach eigenen Angaben auch im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt.

Wie die Bank mitteilte, konnte das Geldinstitut insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten Zuwächse verzeichnen. So habe der Standort in Lingen zum Stichtag 30. Juni Konsumentenkredite über 32,7 Mio. Euro vergeben – ein Plus von 9,43 Prozent seit Jahresbeginn. „Die Nachfrage nach Finanzierungsangeboten bewegte sich auch im ersten Halbjahr auf hohem Niveau“, sagt Standortleiter Oliver Schulte.

Für stetig wachsende Nachfrage sorgte nach seinen Angaben auch das Anfang 2018 gestartete Produkt- und Serviceangebot für Geschäftskunden. „Selbstständige und Freiberufler sind auf solide Finanzierungspartner angewiesen und legen großen Wert auf persönliche Ansprechpartner, die ihnen auf Augenhöhe begegnen. Mit unbürokratischen Prozessen und individuellen Lösungen wollen wir bei dieser Zielgruppe weiter wachsen“, erklärte Schulte. Ergänzt wird das Geschäftskunden-Angebot um eine Auswahl verschiedener Business-Konten und Business-Kreditkarten. „Wir haben den Anspruch, unsere Geschäftskunden auch als Hausbank zu begleiten“, so Schulte weiter.



Trotz anhaltender Niedrigzinsphase stiegen im ersten Halbjahr die Spareinlagen bei der Targobank in Lingen um 5,56 Prozent auf 300000 Euro. Das Volumen der Tagesgelder betrug 2,14 Mllionen Euro. In Festgeldern hatten die Kunden in Lingen 2,26 Millionen Euro angelegt. „Der Bedarf an Alternativen zu klassischen aber niedrig verzinsten Anlageformen wächst. Auch deshalb hat die Nachfrage nach Investmentfonds im ersten Halbjahr deutlich an Fahrt aufgenommen“, sagte Schulte. Insbesondere sogenannte ETFs stünden bei den Kunden hoch im Kurs. „Bei größeren Anlageentscheidungen bevorzugt die Mehrheit unserer Kunden immer noch eine persönliche Beratung in der Filiale“, so Schulte.

In Lingen betreute die Targobank zum 30. Juni insgesamt rund 6.050 Kunden und führte 1.237 Girokonten.