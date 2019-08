Lingen. Grund zum Feiern hatte die Senioren-Union des CDU-Kreisverbandes Lingen. Sie konnte auf den 30. Geburtstag dieser Parteigliederung zurückzublicken.

Etwa 70 Bürger, darunter zahlreiche Ehrengäste,begrüßte Kreisvorsitzender Johannes Ripperda einer Mitteilung zufolge in der Gaststätte Klaas-Schaper in Laxten zur Festversammlung. Besonders erfreut zeigte er sich über die Teilnahme der drei ehemaligen Kreisvorsitzenden Hermann-Josef Schneider, Anton Hartz und Theo Weggert. Gründungsvorsitzender Hans Taube, der 1989 den Kreisverband der Seniorenunion ins Leben gerufen und sechs Jahre geleitet hatte, ist 2016 verstorben.

Landesvorsitzender Rainer Hajek überbrachte mit humorvollen Anmerkungen die Grüße des Landesverbandes Niedersachsen und hob das Engagement der Lingener Freunde hervor. Robert Segna gratulierte für die Nachbarkreisverbände und Hendrik Duchscherer als Kreisvorsitzender der Jungen Union für die übrigen Gliederungen der CDU im Altkreis Lingen.

Viele Aktivitäten

Johannes Ripperda gab einen knappen Überblick über die Aktivitäten der Seniorenunion im Kreisverband Lingen in den 30 Jahren ihres Bestehens. Der Bogen reichte von den Diskussionen der jeweils aktuellen Themen politischer und gesellschaftlicher Art über die Tagesfahrten sowie mehrtägige Touren bis hin zu den Besichtigungen zahlreicher Einrichtungen und Betriebe in der Region Emsland/ Grafschaft Bentheim. Ripperdas Wunsch: „Das möge bitte noch viele Jahre so weitergehen!“

Der frühere Bundestagsabgeordnete Hermann Kues ordnete in seinem Festreferat das Seniorenalter in den gesellschaftlichen Zusammenhang ein. Er sprach von „einer Gesellschaft des langen Lebens“. Das Verhältnis der Generationen habe sich geändert und ändere sich weiterhin. „Die Strukturen wandeln sich und selbst im Straßenbild wird die Verschiebung in der Alterspyramide sichtbar.“ Kues forderte dazu auf, das Potential der Älteren besser zu nutzen. Seniorinnen und Senioren könnten noch eine ganze Menge. Ihre Power sei „vielfältig“ einsetzbar und es sei schade, dass sie in vielen Fällen unbeachtet bleibe.

"Schrift muss größer werden"

Von Produzenten und Dienstleistern verlangte der langjährige Bundespolitiker, der Alterung der Gesellschaft stärker Rechnung zu tragen. Konkret und beispielhaft nannte er die Lesbarkeit von Gebrauchsanweisungen und Beipackzetteln und forderte: „Die Schrift muss größer werden!“ Außerdem: „Viele Ältere leben allein. Warum sind bei vielen abgepackten Lebensmitteln die Portionen immer noch so groß?“