Lingen. Aus Existenzängsten beziehungsweise aus naiver Hilfsbereitschaft heraus haben drei Männer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren 2017 gemeinschaftlich und in unterschiedlicher Besetzung Diebstähle begangen. Das Amtsgericht Lingen verurteilte das Trio deswegen jetzt jeweils zu Bewährungsstrafen zwischen 13 Monaten und zwei Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen auf nicht mehr bewährungsfähige Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zwei neuwertige Minibagger mit den passenden Löffelpaketen und Schnellwechselsystemen im Gesamtwert von rund 83.000 Euro haben zwei der Angeklagten in einer Mainacht 2017 von dem Gelände einer Baufirma in Lingen entwendet. Den Zugang zum Betriebsgelände verschafften sie sich mithilfe eines Firmenschlüssels, denn einer der Angeklagten war damals in dem geschädigten Unternehmen beschäftigt. Mithilfe eines Traktors und eines daran angehängten Tiefladers haben die Männer die beiden Minibagger abtransportiert. Der Angeklagte, der das Gespann fuhr, besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Taten auch in Nettetal und Bad Berntheim

Im Anschluss entwendeten alle drei Angeklagten auf einer Baustelle in Nettetal sowie zwei von ihnen auf einer Baustelle in Bad Bentheim Typenschilder im Wert von jeweils 200 Euro, indem sie diese von dort abgestellten Minibaggern abmontierten, um sie an den von ihnen gestohlenen Minibaggern anzubringen. Bereits im März 2017 entwendeten zwei der Angeklagten zudem von einem Lingener Firmengelände zwei Hydraulikhämmer im Wert von rund 4.500 Euro, auch hier transportierte der Angeklagte ohne Führerschein das Diebesgut mit dem Auto ab.

Alle entwendeten Gegenstände konnten im Laufe des Ermittlungsverfahrens sichergestellt und an die Eigentümer zurückgegeben werden. Einzig ein zu einem der entwendeten Minibagger gehörendes Schnellwechselsystem im Wert von rund 540 Euro blieb verschwunden. Diesen Schaden machten die Angeklagten, die nunmehr alle in geregelten Verhältnissen leben, bereits wieder gut, bei den Geschädigten hatten sie sich zudem persönlich entschuldigt.

Alle drei Männer, von denen zwei nicht vorbestraft sind, zeigten sich vor Gericht umfassend geständig und reuig. Zwei der Angeklagten waren während des Tatzeitraums im Garten- und Landschaftsbau tätig und konnten aufgrund von Liquiditätsproblemen ihre Maschinen nicht halten. Um noch bestehende Aufträge weiterhin erfüllen zu können, seien sie auf die Idee mit den Diebstählen gekommen. „Eine große Dummheit“, unterstrich einer von ihnen und der Angeklagte, der seinen beiden Bekannten nur aus Gefälligkeit habe helfen wollen und dadurch seinen Arbeitsvertrag verlor, ergänzte: „Wir haben uns keine großartigen Gedanken gemacht und nicht an die Folgen gedacht. Ich bereue das.“