Schutz der Umwelt in Lingen: Jeder muss sich bewegen

Lingen . Leute wie der Lingener Rentner, der sich über den zerschredderten Müll auf den Grünstreifen aufregt, tragen mit zum Bewusstseinswandel bei. Bewegen muss sich für den Schutz der Umwelt jeder einzelne - ein Kommentar.

Woran liegt es, dass Bürger ihre Zigarettenkippen oder Reste vom Schnellimbiss stumpf aus dem Wagenfenster ins Grüne befördern statt in den Aschenbecher und zu Hause in den Mülleimer? Es könnte eine Mischung aus Ignoranz und Verblödung sein. Beidem entgegenzuwirken ist schwierig, eben wegen dieser Zustandsbeschreibung, die eine Verhaltensänderung schwer vorstellbar macht.

Gleichwohl besteht so lange Hoffnung für die Umwelt, wie es noch Leute wie Frie-drich-Hermann Liedtke gibt. Die sich noch darüber aufregen können, dass Grünstreifen an Straßen vermüllen und Plastikteste in kleinste Teile geschreddert werden, die die Umwelt belasten und Tiere über die Nahrungsaufnahme töten können.

Am Ende geht es darum, einen Bewusstseinswandel mit zu fördern, der in vollem Gange ist, auch durch die von Greta Thunberg ins Leben gerufene Fridays for Future-Bewegung. Bewegen muss sich aber für den Schutz der Umwelt jeder Einzelne. Der Weg zum Mülleimer ist besser als der Wurf aus dem Fenster.