Lingen . Das Kinder- und Jugendparlament der Stadt Lingen und die Sportjugend Emsland sind zwei Beispiele für die vielfältigen Aktivitäten und Möglichkeiten rund um das Thema Ehrenamt und Jugendarbeit in Lingen. Beide präsentieren sich am Sonntag beim Lingener Freiwilligentag zusammen mit dem 4. Jugendfreizeittag auf dem Marktplatz.

Das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) besteht einer Mitteilung zufolge aus 60 gewählten Kindern und Jugendlichen, die aktiv in ihrer Stadt etwas verändern wollen. Unter dem Motto „Demokratie erleben“ arbeiten sie seit nunmehr 20 Jahren für ein kinder- und jugendfreundlicheres Lingen. Für ihre Arbeit verfügen sie über ein eigenes Haushaltsbudget. Die Sitzungen finden im Durchschnitt einmal pro Monat statt. Dort werden Ideen und Vorschläge gesammelt, darüber diskutiert und Entscheidungen getroffen, die dann umgesetzt werden.



"Wollen etwas bewegen"

„Wir engagieren uns im Kinder- und Jugendparlament, weil wir für die Kinder und Jugendlichen aus Lingen etwas bewegen möchten. Zudem ist es sehr spannend, einen Einblick in die Lingener Kommunalpolitik zu bekommen. Vor allem lernt man viele neue Leute im KiJuPa kennen, mit denen man über die zweijährige Amtszeit viel Spaß hat“, erzählt Janina Dierschke, Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments.

Für den Jugendfreizeittag ist ein Stationslauf geplant, bei dem man tolle Preise gewinnen kann. Am KiJuPa-Stand erhalten die Teilnehmer einen Laufzettel. An vielen Ständen gibt es Mitmach-Aktionen und wer an zehn Aktionen teilnimmt und sich dies an den einzelnen Ständen bestätigen lässt, kann den ausgefüllten Laufzettel anschließend in einen Lostopf werfen. Ab 17.30 Uhr werden die Gewinner gezogen.

Auch die Sportjugend Emsland ist am Sonntag auf dem Marktplatz dabei. Sie ist die Jugendorganisation des Kreissportbundes Emsland, die sich um alle Kinder und Jugendlichen der emsländischen Sportvereine kümmert. „Wer sich im Bereich Sport aus- und fortbilden möchte, kann sich bei uns beraten lassen, damit die richtige Ausbildung gefunden wird", erklärt Miriam Gertken, Vorsitzende der Sportjugend Emsland. „Ich persönlich engagiere mich, weil ich es toll finde, mein Wissen, welches ich in meiner Jugend von anderen erwerben konnte, an die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiterzugeben und damit hoffe, dass das Emsland so eine tolle Kinder- und Jugendlandschaft bleibt“, sagte Stephanie Brune, ebenfalls Vorsitzende der Sportjugend.

Große Kletterwand

Am Jugendfreizeittag stellt die Sportjugend Emsland eine große Kletterwand auf und erhofft sich durch die Teilnahme an diesem Tag die Bekanntheit noch weiter auszubauen. Viele Kinder und Jugendliche kennen die Sportjugend noch gar nicht. Zudem möchte man an diesem Tag Ansprechpartner für Trainer und Betreuer bzw. die, die es noch werden möchten, sein, um zu erfahren, welche Wünsche und Anregungen diese an die Sportjugend haben. Im Nachgang soll dann versucht werden, diese auch umzusetzen.

„Allein an diesen beiden Teilnehmern des 4. Lingener Jugendfreizeittages wird deutlich, wie abwechslungsreich, bunt und spannend der Tag auch für die jungen Besucher sein wird“, sagteLara Friedetzky vom Fachbereich Jugend der Stadt Lingen.