Osnabrück . Die „Reklamation“ eines Drogenkäufers bei seinem Dealer in Lingen endete im Frühjahr vergangenen Jahres mit einer Pfeffersprayattacke und Raub. Der 28-jährige Drogenkonsument und ein mitangeklagter 23-Jähriger stehen gegenwärtig wegen des Vorwurfs des besonders schweren Raubes vor einer Strafkammer des Landgerichts.

