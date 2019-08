Lingen. Das Freiwilligen-Zentrum Lingen und die Stadt Lingen veranstalten am Sonntag, 01. September 2019, von 11 bis 18.00 Uhr den 4. Lingener Freiwilligentag und den 4. Jugendfreizeittag auf dem Marktplatz. Und dies zum zweiten Mal gemeinsam.

In einer lockeren, ungezwungenen Atmosphäre in die lokale Freiwilligen- und Jugendarbeit hereinschnuppern, diese Chance bietet sich am Sonntag auf dem Lingener Marktplatz. Mehr als 40 Vereine, Verbände und Organisationen aus den Bereichen Kultur, Sport, Soziales und Kirche zeigen einer Mitteilung des Freiwilligenzentrums zufolge, wofür sie sich stark machen und stellen gleichzeitig ihre jeweiligen Aktivitäten vor.

In persönlichen Gesprächen können Interessierte sich über die zahlreichen Möglichkeiten freiwilligen Engagements in Lingen informieren und erhalten dabei wertvolle Eindrücke direkt aus erster Hand. Parallel dazu wird die große Vielfalt der Jugendarbeit der Stadt präsentiert. Zahlreiche Mitmachaktionen laden zum Entdecken und Ausprobieren ein!

Die Veranstaltung wird durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm vor dem Alten Rathaus abgerundet. So wird beispielsweise um 15 Uhr bei der Verleihung des Kinder- und Jugendförderpreises „Die Wühlmaus“ gezeigt, wie ehrenamtliches Engagement von Kindern und Jugendlichen aussehen kann. Anschließend wird die Big-Band Headless bis in den Abend hinein für gute Stimmung sorgen.