Lingen. Anziehungspunkt für Oldtimerfahrer und Oldtimerfreunde zugleich war am Sonntag der Marktplatz in Lingen. Dort trafen sich die Teilnehmer der 8. Bernd Rosemeyer Oldtimerfahrt und Classic Rallye zum Abschluss der Veranstaltung.

Ab 15 Uhr fuhren die chromglitzernden und strahlend herausgeputzten Oldtimer nach und nach auf den Marktplatz und wurden vom ADAC-Sprecher Thomas Burt genauestens vorgestellt. So wie Bodo Hille und Beifahrer Horst Heykes aus Oldenburg in ihrer Corvette C3, Baujahr 1979, fuhren viele der insgesamt 54 Teilnehmer diese Classic Rallye schon viermal und mehr.

„Bei diesem Wetter die wunderschöne Strecke zu fahren, die Aufgabenstellungen zu meistern und im Schloss Clemenswerth zu essen, das war alles ganz prima“, berichten die beiden Herren. Ihr roter Sportwagen reiht sich ein in Marken wie Audi, Ford, Lancia, Mercedes, Opel, Porsche oder VW und ein Bulli darf nicht fehlen. Zwischen knapp 30 bis annähernd 300 PS haben die Oldies unter der Haube, schon am Sound zu hören. Etwas Abseits zwei kleinere, gepflegte Schätzchen in Blau und Gelb: ein Trabbi und Goggomobil.

Für die Fahrer, nicht nur Oldies in ihren Oldies, aus dem gesamten Emsland, Münsterland oder Ostwestfalen war es eine Route von Baccum durch den Hümmling und nach Lingen zurück, „die wir so noch nicht kannten und wunderschöne Eindrücke mitnehmen“, ist von vielen Teilnehmern zu hören. Wie immer fanden sich auf dem Marktplatz viele Oldtimerfreunde ein, um die betagten, aber sehr gepflegten Schätzchen zu bestaunen und mit den Fahrern ein wenig zu fachsimpeln.