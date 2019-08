Lingen . Die SPD-Stadtratsfraktion in Lingen will sich verstärkt für die Probleme der schwerbehinderten Menschen auch im Sportsektor einsetzen. Darauf weisen die Sozialdemokraten in einer Mitteilung hin.

„Wir erhielten nach schriftlicher Anfrage die Information, dass nur die Sportzentren in Altenlingen und Damaschke sowie das Emslandstadion über behindertengerechte Sanitäranlagen verfügen“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Edeltraut Graeßner in einer Mitteilung. Gleichwohl seien alle Sportzentren auch für Besucher mit Gehhilfen und Rollstühlen zu erreichen.



Bei den Turnhallen stellt sich die Situation nach Angaben der SPD wie folgt dar: in Altenlingen, Baccum, Brögbern und Laxten sind die Turnhallen nur eingeschränkt barrierefrei zugänglich. Behindertengerechte Sanitäranlagen sind weder an diesen Turnhallen, noch an Hallen in Darme und Schepsdorf, sowie an der ehemaligen Pestalozzischule, an der Wilhelm-Berning-Schule und an der Stephanstraße vorhanden. Auch die zentrale Schießsportanlage an der Wilhelmshöhe ist nicht barrierefrei zugänglich und verfügt über keine behindertengerechte Sanitäranlage.

Die SPD-Stadtratsfraktion wird jetzt in Absprache mit dem städtischen Behindertenbeauftragten Klaus Egbers eine Prioritätenliste erarbeiten, um hier schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. „Bereits für den Haushalt 2020 sollen hierfür entsprechende Mittel eingestellt werden“, so SPD-Ratsherr Hermann-Otto Wiegmann abschließend.