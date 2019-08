Zum Gedenken an die sieben jungen luxemburgischen Männer, die am 24. August 1944 auf dem ehemaligen Schießplatz Lingen-Schepsdorf erschossen wurden, legten Ortsbürgermeister Hermann Krone und Lingens Zweiter Bürgermeister Stefan Heskamp (v.l.) einen Kranz nieder. Foto: Johannes Franke)

Lingen. Am 24. August 1944 sind sieben junge Männer aus Luxemburg auf dem ehemaligen Schießplatz in Lingen-Schepsdorf von Soldaten der Wehrmacht erschossen worden. Am Samstag, dem 75. Jahrestag der Hinrichtung, ist mit einer Gedenkveranstaltung und Kranzniederlegung an sie erinnert worden.