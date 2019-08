In der Pflege und Hebammenkunde in Lingen gut ausgebildet CC-Editor öffnen

Die Auszubildenden der drei Pflegeberufe: Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege und der Hebammenkunde. Das Foto entstand nach dem Segnungsgottesdienst im Vorfeld der Abschlussprüfungen. Foto: Akademie

Lingen . 74 Auszubildende der Altenpflege, Gesundheits– und Kinderkrankenpflege, der Gesundheits-und Krankenpflege und der Hebammenkunde haben an der Akademie St. Franziskus Lingen erfolgreich die dreijährige Ausbildung bzw. das vierjährige Studien- und Ausbildungsprogramm des Bachelor of Science Pflege. Darauf weist die Akademie in einer Mitteilung hin.